На сайте Укрзализныци с 13:00 начались технические работы, которые "завершатся в ближайшее время". Из-за этого онлайн-сервис Укрзализныци по приобретению билетов работает со сбоями.

При попытке зайти в онлайн-систему приобретения билетов она может не открыться и появиться сообщение: "Вы видите эту страницу, потому что как раз в этот момент мы работаем над обновлением программного обеспечения сайта. Вы можете посетить сайт позже, или дождаться автоматического обновления страницы".

Скриншот: uz.gov.ua

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта. В частности, дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр, №163 / 164 Харьков - Киев и № 167/168 Львов - Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 и 10 марта.

Напомним, что "Укрзализныця" запустит поезда в Берлин и Кошице.