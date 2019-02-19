Водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Столичном шоссе возле Конча-Заспы, арестовали на два месяца без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"По ходатайству прокуратуры города Киева водителю BMW Х5, задержанному по подозрению в смертельном ДТП в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без залога", - сказано в сообщении.

Соответствующее решение на заседании 18 февраля принял Шевченковский райсуд столицы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По данным СМИ, виновником смертельного ДТП оказался парень 1998 года рождения - Слободской Никита Игоревич. 16 февраля он находился за рулем BMW X5 и на огромной скорости влетел в отбойник, после чего с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos (автомобиль такси). От удара машина такси загорелась. Водителю Lanos удалось выбраться из автомобиля, а его пассажирка сгорела заживо.

Водитель BMW с места происшествия скрылся, однако вечером того же дня явился в отделение полиции вместе с адвокатом и признался Слободского задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.