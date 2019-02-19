В Киеве, на улице Мирной 2/1 (возле Житнего рынка) идет незаконная стройка жилой многоэтажки. Участок, на котором это происходит принадлежит нардепу и куме Порошенко Оксане Билозир. Об этом пишут "Наші гроші".

Размер участка - 0,08 га, его Белозир получила еще в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 нардеп по договору про суперфиций передала свой участок под застройку Ивану Владу из села Белая Церковь Закарпатской области.

По Генплану земельный участок по указанному адресу относится к территории жилой усадебной застройки, что означает, что на нем могут располагаться частные дома не выше 3-4 этажей. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в декабре 2016 года согласовал возведение такого здания. На сегодняшний день, в доме, который строится на участке, уже шесть этажей. Всего запланировано возвести девять.

При этом предел высоты здания должно определить Министерство культуры в выводах историко-градостроительного обоснования (ИГО). В конце декабря 2018 Минкульт отказал в согласовании постройки на месте многоэтажки, так как участок находится в Центральном историческом ареале Киева, входит в пределы историко-культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры Киева.

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева в июле 2018 зарегистрировал поданное заказчиком строительства (ОК "ЖСК" Зеленый замок ", с которым Иван Влад заключил кооперативное соглашение) уведомление о начале выполнения строительных работ. Однако, уже через несколько месяцев, в сентябре 2018 года, Департамент своим приказом это сообщение отменил. Таким образом, сегодня стройка идет без документа, удостоверяющего право на проведение работ.

Также, несмотря на требования закона "О регулировании градостроительной деятельности", на строительной площадке на ул. Мирной, 2/1 отсутствует стенд с указанием документа, который дает право на выполнение строительных работ, класса последствий объекта, заказчика и подрядчика.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 гг) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Согласно данным сайта Государственной архитектурно-строительной инспекции, подрядчиком работ является ООО "ВР Билд", учредителями которого являются Иван Влад и ООО "ВР Партнер". Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов - "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

"Кума Ющенко Оксана Билозир получила землю на Подоле под дачу. Кума Порошенко Оксана Билозир начала возводить на этой земле вместо дачи 9-этажный дом. Шесть этажей уже есть. Без всяких разрешений. Будущее этого самостроя зависит конечно, не от закона, а от того, будет ли какой-то ее кум следующим президентом. Потому что закон - это для людей. А кумовьев - назначает Бог", - пишет на своей странице в Facebook журналист Олекса Шалайский.

Скриншоты, фото: nashigroshi.org

Скриншот: Facebook/ Oleksa Shalayskiy

Напомним, сына кумы президента Билозир назначили главой крупной госкомпании.

Также мы писали, что кума Порошенко Билозир задекларировала дачу под Киевом, 4 земельных участка и биткоины.