Представители Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призвали украинское правительство выделять больше финансовых средств для ведения эффективного расследования преступлений против активистов, совершенных во время Евромайдана. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер, информируют Українськi Новини.

Как отметили в миссии, за совершение преступлений на Евромайдане было осуждено лишь три человека, и такой результат неудивителен. Кроме того, представители ООН считают, что уголовные дела и проведение судмедэкспертиз затягиваются в судах. "Больше бюджетных ресурсов и институциональных возможностей должно быть предоставлено для этих расследований", - сообщила Фрейзер.

В связи с этим Мониторинговая миссии призвала правительство Украины сделать все, что в его силах, чтобы наказать всех виновных в преступлениях, которые были совершены на Евромайдане.

Мониторинговая миссия призывает украинские власти сделать все возможное для привлечения к ответственности виновных в преступлениях на Евромайдане.

Ранее стало известно, что из 4,7 тысяч дел по преступлениям против Евромайдана только 9 человек получили тюремные сроки. Также "Страна" писала, что снайпера Нацгвардии арестовали по подозрению в убийстве активиста на Евромайдане.