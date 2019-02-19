Российская Государственная Дума окончательно приняла в третьем чтении проект закона, который вводит запрет для военнослужащих на использование смартфонов и общение со СМИ. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает запрет не только смартфонов, но и других мобильных гаджетов, в "которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Кроме того, военные больше не смогут пользоваться социальными сетями. Например, им запрещено выкладывать в сеть любые данные, которые могут указывать на их местоположение и принадлежность к российской армии, а также на информацию об их бывших и нынешних сослуживцах, и членах их семей.

Как отметили авторы законопроекта, причиной для его принятия послужил особый интерес к солдатам российских ВС со стороны сотрудников спецслужб «отдельных государств, террористических и экстремистских организаций».

Также мы писали, что в Госдуме России могут принять закон, запрещающий передачу Курильских островов Японии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины.