С 22 февраля 2019 года Национальный банк Украины вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Заявляется, что это делается с целью обеспечения наличного обращения в пределах планового на 2019 выпуска купюр на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

Банки продолжат прием от клиентов "старых" банкнот номиналом 500 гривен образцов и будут осуществлять их выдачу без ограничений. В соответствии с законодательством на гривневых банкнотах размещается подпись главы Национального банка Украины.

Фото: beta.bank.gov.ua

Как сообщала "Страна", Украина должна выплатить в 2019 году долгов на 417 миллиардов гривен. По словам премьера Гройсмана, это равняется около четверти годового бюджета Украины. По итогам первого месяца 2019 года в Украине официально ускорилась инфляция.

Напомним, что глава НБУ дал свой прогноз роста цен в Украине на 2019 год.