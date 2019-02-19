19 февраля в Париже умер знаменитый немецкий модельер, легенда мира моды и креативный директор модного дома Chanel - Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, последние несколько месяцев кутюрье находился в больнице.

Модные достижения Лагерфельда

Свою первую коллекцию Лагерфельд выпустил под псевдонином Роланд Карл для Дома Жана Пату. Коллекция с треском провалилась. Но модельер не остановился и вскоре стал узнаваемым. Особенно после того, как в 60-х предложил модницам мини-юбки.

Он сотрудничал с такими известными домами мод, как Chloé, Krizia, Charles Jourdan, Fendi, создавая для них индивидуальные коллекции. Был художественным директором дома Chanel. основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L.

Кутюрье работал с такими звездами шоу-бизнеса, как Кайли Миноуг, Мадонна.

Знаменитый стиль

Король моды выделялся собственным фирменным стилем - белоснежные волосы, уложенные в хвост и черные очки. Какое-то время образ дополнял веер, с которым Лагерфельд появлялся на светских мероприятиях. После того, как он похудел на 42 килограмма, модельер стал носить узкие брюки и костюмы, чтобы, по его словам, у него снова не было соблазна набрать вес. Еще один штрих образа - серебряные украшения.

Увлечения короля моды

Кроме моды Лагерфельд увлекался книгами. В его личной библиотеке было более 300 тысяч книг, среди которых было много книг об искусстве. В списке любимых книг Лагерфельда - сборник Эмили Дикинсон, поэзия Верлена, Рембо, Малларме, роман «"Будденброки" Томаса Манна и "Год магического мышления" Джоан Дидион. Читать он любил в кровати.

В Париже работает издательство и книжный магазин, принадлежащие знаменитому немцу. Увлеченный библиофил, он однажды даже создал аромат с запахом книги.

Модельер не курил и не употреблял алкоголь. При этом любил диетическую колу, которую пил каждый день. Однажды он даже разработал лимитированный дизайн бутылок Coca-Cola Light.

Еще одной его страстью были плееры iPod, которых, по его признанию, у него было не меньше 300 штук. А вот телефоны кутюрье не любил, предпочитая общаться с помощью писем и факсов.

Он обожал свою кошку Шупетт, причем она приносила Лагерфельду не только радость, но и доход и даже получала собственную зарплату. Японский бьюти-бренд Shu Uemura снял ее для своей рекламной кампании. Парижский бутик Colette продавал футболки и сумочки с изображением Шупетт. А немецкая компания Steiff выпустила партию из двух тысяч плюшевых копий кошки, по 545 долларов за штуку.

Фото: Кошка Шупетт

Личная жизнь

Лагерфельд не был женат, у него не осталось детей. После смерти своего партнера Жака де Башера в 1989 году (он умер от СПИДа), модельер живет один. В его доме круглые сутки находилась только немногочисленная прислуга: домработница, повар и шофер.

Кстати, из-за Жака де Башера, который был его помощником, он разругался с еще одной иконой моды - кутюрье Ив-Сен Лораном. Он приревновал Башера к Лорану в 70-х и с тех пор не общался со своим коллегой по миру моды.

Скандальные высказывания

Карл Лагерфельд запомнился громкими и безапелляционными высказываниями. Этим он отметился еще в детстве. Его мать вспоминала, как на свой четвертый день рождения он попросил личного слугу.

Его нередко критиковали за то, что на его показах слишком худые модели. "То, что я разработал, является модой для худых, стройных людей. Такова была изначальная идея", - отвечал он.

Однажды Лагерфельд, который лестно отзывался о работе стриптизерш и проституток, считая, что это занятие не из веселых, пригласил на свой показ известную порно актрису. Это шокировало многих присутствующих. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур даже не досидела до конца, и ушла с показа.

В прошлом году модельер заявил в интервью, что ненавидит Ангелу Меркель за ее политику в отношении беженцев. И что своим сомнительным решением о принятии одного миллиона мигрантов, она проложила путь партии "Альтернатива Германии" в Бундестаг на выборах 2017 года. И теперь в парламенте сидит "сотня неонацистов". Он даже пригрозил отказаться от немецкого гражданства, если это продолжится.