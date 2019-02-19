Немецкий кутюрье, стилист и фотограф Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, сообщает Le Figaro во вторник, 19 февраля.

По данным издания, он чувствовал себя плохо в течение нескольких недель. Других обстоятельств смерти издание не приводит.

Карл Лагерфельд

Карл Отто Лагерфельд - известный немецкий модельер и фотограф. Он работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Свою компанию Лагерфельд создал в 1974 году. А в 1983 году он занял позицию художественного директора дома Chanel. В первое время он создавал коллекции прет-а-порте, после этого основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

При этом в конце января 2019 года в СМИ появилась информация об ухудшении самочувствия модельера: он пропустил два масштабных показа Chanel. Впрочем, в компании заявили, что это связано с усталостью Лагерфельда. Однако 18 февраля он почувствовал себя плохо, а 19 февраля скончался.

Напомним, 18 февраля в США умер моряк со знаменитого победного фото "Поцелуй на Таймс Сквер".

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