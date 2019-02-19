Петр Порошенко попал в новый аудиоскандал - опубликована запись его разговора с главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым.

На записи гарант обиженно спрашивает, как мог Хромаев через Facebook критиковать реформы банковского сектора. Во время разговора президент матерился и говорил по-русски.

Это не первая запись, на которой Порошенко предстает в несколько ином свете, нежели рисуют его пиарщики. В них он выглядит довольно обидчивым и не слишком церемонящимся с собеседниками человеком.

"Страна" собрала все утечки разговоров Петра Порошенко по телефону.

"Мне до ж...пы!" Скандал с "5 каналом"

В ноябре 2003 года в Сеть попал телефонный разговор, где звучали голоса, похожие на Порошенко и руководителя правления "5 канала" Владислава Лясовского.

Этот телеканал принадлежал и тогда Петру Порошенко - на тот момент одному из нардепов "Нашей Украины", партии будущего президента Виктора Ющенко.

В это время уже начиналась борьба между Ющенко и Януковичем, как основными конкурентами на президентских выборах, которые должны были состояться в ноябре 2004 года.

"5 канал" Порошенко здесь занимал проющенковскую позицию - и к "Оранжевой революции" стал основным ее рупором. "Оранжисты" тогда декларировали европейские ценности. В этом смысле интересно послушать, как Порошенко раздает указания по редакционной политике своего телеканала.

В грубой форме хозяин "Пятого" пытается объяснить Лясовскому, что журналисты неправильно освещали визит Ющенко в Донецк 31 октября 2003 года.

Сам Петр Порошенко еще тогда заявлял, что запись была поддельной.

Вот, как проходила эта беседа:

Порошенко. Алло.

Лясовский. Да, Петр Алексеевич.

Порошенко. Я еще раз просмотрел канал. Мне, конечно, "очень приятно", что у нас Погребинский на канале такую роль занимает. Я "доволен" тем, что у нас таким образом освещено, что у нас Донецк против Ющенко. Значит, дружище мой, ситуация на канале просто неконтролируемая. Я это тебе говорю. Информационный блок на канале, за который ты лично отвечаешь, лично ты...

Лясовский. Я Вас попрошу давайте убирать к чертовой матери людей, которые "звездочки", тогда я буду отвечать.

Порошенко. Убери... Пожалуйста, ты отвечаешь лично, и ты можешь в любое время вносить предложения об убирании "звезд" и о прочей х...не. Они, б.... у нас пока лица канала. Ни больше и ни меньше. Вот вам сверстали, дорогие мои, информационный блок, вот вы его читайте. Вам не нравиться то, что читать, пишите заявление и идите на х...р. Ладно бы они сделали что-то там - нас не показывали. Просто неинтересно, бестолково бл...дь, безумно и неправильно сделано. Я не знаю какой корреспондент ездил в Донецк...

Лясовский. Ездил? Я отвечу Вам, Петр Алексеевич - Шевченко был лично.

Порошенко. Что он снял? И каким образом монтируется сюжет?

Лясовский. Он лично это снял.

Порошенко. И где тот Шевченко?

Лясовский. Уехал сегодня куда-то в Мелитополь. Куда-то по своим делам. И я с ним борюсь на протяжении полугода.

Порошенко. Он уехал?! Это нарушение "инвекционной" политики.

Лясовский. А потом Ира Геращенко говорит, что он милый мальчик, давайте с ним работать, он добрый и хороший. А потом начинаются разборки. И потом получается, что я косвенно Вас буду подставлять. А мне это не надо!

Порошенко. Кто говорит "добрый и хороший"? Человек уехал и не выполнил распоряжение. Когда надо было готовить прямой эфир, он поехал в Мелитополь. Иди на хер! Иди и делай себе в Мелитополе областное телевидение, посмотришь, где тебя возьмут.

Лясовский. Петр Алексеевич, если бы это были люди, которые просто пришли с улицы, пять секунд и их не было бы. Я бы их выгнал к чертовой матери! Но люди пришли...

Порошенко. Мне до жопы чьи они! Мне до жопы откуда они пришли! До жопы! Понял?

Лясовский. Понял.

Порошенко. Я тебе за час найду журналистов. За эти "бабки", которые они получают.

Лясовский. Если такая позиция, считайте, что этот вопрос уже не стоит. Будут стоять нормальные люди, которые будут нормально освещать, по-моему, раньше проблем не было.

Порошенко. Пожалуйста, твоя программа, б..., так я не буду ставить ее в эфир. У меня нет программы "Час с Андреем Шевченко"! Понятно? У меня своя информационная программа, на моем канале, за которую я плачу "бабки"!

Лясовский. Это я понимаю.

Порошенко. Меня, б..., ни одна "падла" не показала в Донецке. Я "раком" по баррикадам лазил! Они что, "охренели" что ли, б...! Плющ и Червоненко там, б.... у нас главные, на х...! Вы кому пиарите, е... вашу мать? Что, б..., делается? Идет событие! Так может ты жопу оторвешь, поедешь в Донецк, б..., а не в Винницу! Не Шевченко только виноват, б...! В Донецке ситуация! Поедь в Донецк, дорогой мой! Потому что, б..., если они "звезды", так ты есть там! Понимаешь?

Лясовский. Да. Я понял. И однозначно, это моя вина.

Порошенко. На кой мне нужна твоя Винница? Объясни мне!

Лясовский. Я не знал.

Порошенко. Ты не знал, что в Донецке съезд? Ты не знал, что в Донецк едут люди? Читай анонсы, Влад!

Лясовский. Нет, когда аккредитовывались, я не знал, что будет все так "хреново". Если бы я знал, поехал бы...

Интересно, что фрагменты из этой беседы позже использовали пранкеры. Они позвонили министру обороны Украины Степану Полтораку и включили избранные ругательства Порошенко из его разговора с Лясовским. Полторак не понял розыгрыша и все время отвечал "роботу".

Разговор с "президентом Киргизии"

В 2016 году пранкеры Вован и Лексус дозвонились в администрацию уже президента Петра Порошенко и поговорили с ним от имени президента Киргизстана Асламбека Атамбаева.

Это была 15-минутная беседа, по итогам которой Банковая даже выпустила официальный пресс-релиз. Однако в Киргизии опровергли факт разговора - и предположили, что Порошенко кто-то разыграл. Разразился скандал.

Самым интересным в беседе "президентов" был момент, когда пранкер предложил Порошенко переоформить на Киргизию Липецкую фабрику Рошен, и тот высказал готовность это обсуждать.

Вот расшифровка этой беседы:

Телефонистка. Добрый день, вас беспокоит Украина. Спецкоммутатор. По поводу разговоров президентов. Вы помощник? Вы готовы переключить?

Голос 1: Да, я готов подключить.

Голос 2: Первый помощник президента Украины Онищенко Юрий. Мы готовы к разговору, я могу передать трубку президенту в любой момент.

Голос 1: Передавайте.

Пранкер Вован: Добрый день, Пётр Алексеевич, рад слышать.

Порошенко: Это вы, Алмазбек Шаршенович? Я очень рад вас слышать и рад возможности обсудить актуальные вопросы нашего двухстороннего сотрудничества.

Вован: Спасибо большое, мне было приятно, когда вы отправили мне последние поздравления.

Порошенко: Это от всего сердца.

Вован: Я все-таки решил набрать вас по общим вопросам. Я как председатель совета глав государств СНГ хотел бы обсудить с вами вопрос нахождения Украины в Содружестве. Уже около двух лет Украина не активно участвует во всем этом. И вот узнаю из последних новостей, что вообще хочет выйти оттуда.

Порошенко: Ну смотри, у нас на сегодняшний день много что есть обсудить. И этот звонок очень своевременный. СНГ… Наша позиция предельно четкая. Мы считаем, что к сожалению увидели отсутствие воли принять надлежащее решение урегулировать ситуацию в регионе. Я имею ввиду российскую агрессию. Это неприемлемо. Полноценное сотрудничество в рамках СНГ, где ведущую роль играет Россия противоречит здравому смыслу. Это шо их дело?

Поэтому мы должны не молчать. Мой посол выступил на саммите и сами участники этого процесса, тогда извольте слышать наш голос. Наше пребыване противоречит здравому смыслу. Была совершенно хамская реакция, что мы не члены СНГ. Пока я снизил уровень представленности Украины в высших органах СНГ и мы прекратили взаимодействие в политической сфере и в сфере безопасности. Дальнейшие шаги я пока не буду ускорять.

Я очень ценю позицию, Алмазбек Шаршенович, которую высказывает внятно Бишкек. Уважайте нашу независимость. Я думаю что это тот максимум, где мы можем найти взаимопонимание.

Будет важно, если мы продемонстрируем несколько жестов. 15 ноября в Нью-Йорке на Генассамблее ООН будет голосоваться наша инициатива, абсолютно нейтральная, которая касается недопустимости нарушения прав человека в Автономной Республике Крым. Просьба к вам, поддержать правозащитный характер и помочь защите прав человека жителям Крыма. Для нас это было бы очень и очень важно.

Вован: В этом вопросе можете полностью рассчитывать на нас.

Порошенко: Господин президент, реально для нас это просто серьезный шаг во взаимной поддержке. Если бы вы, Алмазбек Шаршенович, можете дать инструкции вашему послу в Нью-Йорке, руководителю миссии в ООН мы бы это очень оценили. И я в связи с этим, и в связи с оживлением нашего сотрудничества, хотел бы тогда публично заявить, что мы очень заинтересованы и в активизации политического диалога на всех уровнях.

Господин президент, вот я тебе дам две цифры. Визит президента Украины в Киргизстан был в 2003 году, а последний визит президента Кыргызстана в Украину был 20 лет назад.

Вован: Я бы тогда рекомендовал Бишкек, саммит пригласить, почему именно посол участвовал.

Порошенко: Мы сначала должны в нормандском формате урегулировать, чтобы у нас там боя быков в Бишкеке не было на саммите СНГ. Но я реально хочу пригласить вас в Киев.

Вован: Честно говоря, наш посол к вам тоже ездит только на книжные ярмарки. Из того, что я из последних сводок смотрю, вот это на самом деле удручающе.

Порошенко: Я вижу целый ряд позиций и внятных шагов. Я вижу и малую гидроэнергетику, я сейчас просмотрел свое энергетическое машиностроение и турбинное оборудование. И второе, что мы сейчас организуем международный транспортный коридор: Балтийское море, Черное море и Каспийское море – где будет участвовать кроме Украины и Грузии еще Казахстан, Азербайджан, Китай. Абсолютно внятно и конкретно.

Вован: Мы подумали, что мы как братские и дружественные государства, вашу проблему можно обсудить в формате СНГ.

Порошенко: Я буду только приветствовать решение. У нас со всех сторон Таможенного союза в России у нас находятся друзья Украины. И я считаю, что осознание той ошибки, которую совершил российский президент. Кстати, ты говоришь, что у нас не определен статус агрессии. Он уже везде определен и в документах Парламентской ассамблеи Совета Европы и в документах Европейского союза, и в наших отношения с Америкой. Поэтому нам крепко нужно подумать о том, каким образом смотивировать Россию передать нам контроль над неконтролируемый участком нашей границы. И ваш голос будет здесь абсолютно не лишним.

Вован: Ну а Путин, он что заявляет. Говорили, что вы там на него голос поднимали, что кто-то кричал. Это на самом деле так было?

Порошенко: Ну я же человек с достаточно большим дипломатическим стажем, и я сохраняю самообладание в самых сложных ситуациях. Поэтому голос был у меня ровный и крепкий. Смысла в этом теперь никакого нет. Если он раньше говорил, что он поддерживает какие-то движения, то сейчас его ненавидят на оккупированной территории, людей обманул, люди страдают, а это 4 миллиона людей. Надо просто создать прецедент, когда... И здесь голос каждого будет очень важен. И тот факт, что его никто в мире не поддержал, это холодный душ. И здесь мы должны выступать с хорошей координацией. Я очень благодарен за звонок, я считаю, что это очень важно, что бы знали, что мои двери 24 часа в сутки открыты.

Вован: Крым понятно там. Все его считают аннексированным. А вот "ДНР" и "ЛНР" они не признанные еще до сих пор. Вот в этом ваша проблема. И непонятно, что там с выборами.

Порошенко: Нет, во- первых они признаны террористическими целым рядом юридических решений судов. А во вторых, этих организаций не существует. То есть они существуют только в российском больном воображении. Потому что привезены сюда марионетки из Москвы. Никаких там выборов нет, референдумов нет – они все нарисовали. Их никто в принципе не признает. Их население не поддерживает. Для России это дорогая цена. Крым стоит больше 2-х млрд долларов в год. Строительство коммуникаций стоит еще 2 миллиарда. Им уже и Чечню не на что содержать и они обрезают ее содержание.

Вован: Ну а если мы уберем их оттуда, вы-то сколько будете восстанавливать? Это тоже такой груз непосильный.

Порошенко: Мы будем их восстанавливать часов 18. А может 24. Потому что люди выйдут и будут с цветами встречать украинцев. Там все закончится. А мы договоримся с нашими американскими и европейскими партнерами, чтобы были выделены ресурсы на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Там будем все очень просто. Потому что я-то сам русскоязычный человек и очень ответственный. Все военные, которые туда раньше приезжали, теперь я построил новую армию, бегут оттуда.

Вован: А минские как идут дела? Шансы есть? Ты-то хоть веришь в них сам?

Порошенко: Слушай, Россия уже 3 года платит очень высокую цену, а это только способствует консолидации моей нации.

Вован: Я тебе порекомендовал все равно быть осторожнее, там есть разные люди. У вас тоже есть радикалы, которые расшатывают стабильность.

Порошенко: Слушай, ну конечно, когда в стране столько оружия, то ситуация тут непростая. Но тут уже каждый готов за свою страну делать уже все что хочешь. Я не думаю, что было много государств и много лидеров, которые бы в этой стране сохранили такой порядок.

Вован: Мне советники говорили, что у вас там и переписка и взломы и хакеры были и на самом-то деле планы там другие.

Порошенко: Смотри, там Сурков значится один из самых больших ястребов. Ясненько. Я еще раз говорю, я очень рад разговору, я очень признателен за поддержку нашей позиции в ООН, признателен, что ты дашь распоряжение, я тут же даю распоряжение по координации вообще наших представителей, пусть обмениваются и поддерживают друг друга.

Вован: Но вопрос по Донбассу может еще и решиться, а вот с Крымом будет тяжелее.

Порошенко: Слушай, если мы будем вместе никуда оно не денется. Ну я рассчитываю на твою поддержку и поддержку Кыргызстана.

Вован: Я поддержу 100% все ваши заявления по линии МИД и представителей ООН. У меня есть еще вопрос такой неофициальный – я слышал там вопросы с фабрикой, которая в России. У меня есть люди, которые находятся в России, которые могли бы это все оформить на себя. И чтоб не было уже таких спекуляций.

Порошенко: Присылай ко мне, мы можем и по этому поводу поговорить.

Вован: Они сейчас спекулируют этой темой, что фабрика находится в России. Я могу посоветовать своих людей.

Порошенко: Ну назови кто это будет и посол их отметит, идентифицирует, я поручу и кто-то позанимается.

Вован: Ну это вопрос скажем так неофициальный, и они могут просто взять ее под себя.

Порошенко: Отлично и я тебе очень признателен. Давай держаться вместе. Спасибо, дорогой, я очень рад разговору и крепко жму руку и уверен, что наша координация будет только на пользу. Давай дорогой, удачи и крепко жму руку.

Следует отметить, что это - не первый розыгрыш президента со стороны пранкеров. Пранкер "Лексус" дозванивался украинскому президенту и в 2014 году.

"Первый раз мы звонили ему в самолет по спецчсязи, тогда мы случайно дозвонились и даже не ожидали, что произойдет такой разговор. Тогда мы звонили от имени посла россии Зурабова. Цельный пранк тогда не получился. Он знал посла, а мы не подготовились", - рассказал Лексус "Стране".

"Пошел ты в задницу". Еще один пранк

В конце 2017 года пранкер Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) снова разыграли Петра Порошенко - на этот раз от имени премьер-министра Грузии.

По словам пранкера, он даже не рассчитывал дозвониться президенту, но тот взял трубку после второго гудка и не разоблачил его, приняв за премьер-министра Георгия Квикашвили.

Как следует из аудио-разговора, пранкер начал расспрашивать Порошенко о задержании Саакашвили. И президент начал объяснять, за что задержали экс-президента Грузии, и что он намерен с ним делать. Под конец, правда, он понял, что говорит с пранкером и послал его в задницу.

Вот стенограмма разговора:

Порошенко. Але.

Лексус. Але.

П. Да-да

Л. Привет дарагой.

П. Привет.

Л. Что у вас там происходит?

П. Ничего. Нашли связи господина Саакашвили с Курченко и российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас предъявляем обвинение. Очень расстраиваюсь.

Л. Ну а дальше что?

П. Дальше. Будет следствие, будет суд. Мы его не будем там, никаких жестких мер к нему применять.

Л. Угу.

П. Будем в координации находится. Сейчас вот смотрим, куда, как. Сейчас генпрокурор провел пресс-конференцию. Показал видео, аудио, показал передачу денег ему. Показал разговор его, с олигархами. Но это омерзительно и отвратно.

Л. А кто - Курченко давал деньги?

П. Курченко, да. Он отвечает у них полностью за конфискацию и реквизицию нашей собственности на оккупированном Донбассе. И он с ним этими же деньгами финансирует эти акции здесь.

Л. А зачем? Какой смысл?

П. Смысл? Дестабилизировать внутреннеполитическую ситуацию в стране через Саакашвили.

Л. И что Путин пошел на это? Зачем?

П. Путину - чем хуже в Украине, тем лучше. А у тебя есть телефон какой-то закрытый, чтоб мы не болтали. Может быть мы можем по Watsup поговорить?

Л. Можем и по Watsup. Ну я тут не буду обсуждать ничего такого важного. Я просто хотел узнать.

П. Ну смотри, пусть пару часов пройдет. Мы тогда уже к вечеру созвонимся. К вечеру будет информация, и я тебе расскажу.

Л. Слушай, а вы его выдворять-то собираетесь к нам?

П. Посмотрим.

Л. Просто нам он здесь не надо. Мы ж договаривались об этом.

П. Да-да. Мы с тобой будем в координации.

Л. И он еще говорит, что ты слишком много пьешь.

П. Что-что?

Л. Он говорит, что ты много пьешь. Я читал в интервью…..

П. (после долгой паузы) ААААА...

Л. Боярышник запиваешь там горилкой.

П. Я понял, понял. Пошел ты в задницу. Хорошо.

Л. Сам иди туда же.

"Коля - хороший парень". Разговор Порошенко и Онищенко

В апреле 2018 года "Страна" опубликовала стенограмму записи первой "пленки Онищенко". На ней голос президента обсуждает с беглым нардепом Александром Онищенко сделку по экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

"Страна" раскрывала детали этой истории в материале "Как Порошенко по Злочевскому вопрос решал".

Эта запись во многом объясняет, почему были закрыты уголовные дела против беглого экс-министра: он предложил Порошенко долю в своих газодобывающих компаниях.

Вот расшифровка разговора, который, по данным Онищенко, состоялся в январе 2016 года прямо на Банковой.

Петр Порошенко (ПП): Привет, рад видеть.

Александр Онищенко (АО): Добрый вечер.

ПП: Ты загоревший, отдыхал где-то?

АО: Да, был в Дубае, время отпусков, и я тренируюсь. В этом году Олимпиада, и я готовлюсь.

ПП: Ты что, сам будешь выступать?

АО: Ну конечно, я же вам уже рассказывал. Я уже выступал на Олимпиаде и в Китае, и в Лондоне.

ПП: Как там Юля (Юлия Тимошенко. — Прим. авт.)?

АО: Я не знаю, я ее не видел, где-то отдыхает после Нового года, думаю, что не в Киеве. Что-то нужно узнать у нее?

ПП: Да нет, она продолжает мутить против меня. Мне тут информацию приносят.

АО: Я не думаю, что она это делает. Она приедет, давайте я организую вам встречу.

ПП: Как она вернется, дай мне знать.

АО: Она сразу после праздников приедет, я сразу передам через Юру (первый помощник президента Юрий Онищенко, — Прим. авт.). Я еще вот по какому вопросу хотел переговорить. В Дубае встретил Злочевского, он уже год с Игорем (речь идет о партнере Петра Порошенко Игоре Кононенко. — Прим. авт.) решает вопрос. Не знаю, доходит до вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с вами поговорить и сделать кое-какие предложения. Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально.

ПП: Ну давай, рассказывай, что он там предлагает (дальше слышен шум, передвижение, шуршание бумаг, — Прим. авт.)

АО: Первое, вы знаете, что Кульчик умер (речь идет о польском бизнесмене, владельце Kulczyk Holding Яне Кульчике, — Прим. авт.) и Коля выкупил у него компанию?

ПП: Ну.

АО: Компания очень перспективная, то есть добывает порядка 20 миллионов кубов (ПП встал и начал ходить по кабинету, — Прим. авт.). Второе, Коля выкупил компанию по гидроразрывам. Компания интересна, потому что вопрос гидроразрыва при добыче газа очень актуален. Он готов заключать все контракты с "Нефтегазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у нас есть компании, у которых заключены договора о совместной деятельности с "Шеллом" и "Эксонмобил", эти компании выходят как инвесторы, но ценность этих компаний — что под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей, как инвесторов. То есть рентные платежи, но они очень маленькие — до 2%. Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить 50/50. Вы в курсе, что Коля уже поставил на ваши компании более 10 миллионов долларов?

ПП: Да, я в курсе.

АО: Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас.

ПП: Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы.

АО: По идее, они не должны были против него ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании. И Квасьневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких поползновений.

ПП: Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Коле передавай привет.

АО: А когда можно узнать или получить какое-то решение?

ПП: Давай через недельку, пусть Юля приедет, мы встретимся, и потом я тебе скажу.

АО: Хорошо, я тогда улечу, а через неделю вернусь. Как Юля вернется, я через Юру сообщу. Тогда я буду на связи.

ПП: Все, давай, на связи".

"Каких тебе реформ не хватает?" Порошенко и Хромаев

И, наконец, запись от 19 февраля 2019 года. Ее опубликовал журналист Александр Дубинский. На ролике слышны голоса Петра Порошенко и главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева.

Во время разговора Порошенко возмущается, что Хромаев через Facebook критиковал реформы в банковской сфере. Хромаев пытается оправдаться, однако в конце разговора Порошенко зловеще говорит, что найдет как ореагировать.

Интересно, что Порошенко говорит в основном по-русски и постоянно срывается на мат.

"Страна" публикует расшифровку этой беседы.

П.П.: Я хотел спросить, это ваш Facebook-аккаунт, где вы решили отрегулировать банковскую реформу президента и Гонтаревой? Он вам принадлежит или это фейковый какой-то?

Т.Х.: Нет, а что...

П.П.: Ну вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, чтио я еще реформы не начинал.

Т.Х.: Нет, Петр Алексеевич, я не критиковал ничего. Там произошло просто... журналисты...

П.П.: Я видел ваш аккаунт в Фейсбуке, я хотел спросить - это ваш или не ваш?

Т.Х.: Ну а там что, что я сказал, что реформ пока не было, что мы только пока начинаем...

П.П.: Да, что реформы не начинали, и что Гонтарева говорит о том, что она реформирует Нацбанк.

Т.Х.: Нет, Петр Алексеевич, я написал...

П.П.: Я читал отлично. Я хотел уточнить, Тимур, это ваш аккаунт или нет.

Т.Х.: Да, это мой.

П.П.: Это вы. И это вы высказываете свою точку зрения на реформы, которые делал президент и Гонтарева в банковском секторе.

Т.Х.: Нет, я не на реформы, Петр Алексеевич...

П.П.: Я умею читать, Тимур. Я просто хотел узнать, это ваша точка зрения или это фейк. Это ваша точка зрения.

Т.Х.: Я просто писал по поводу общей реформы, вот и все.

П.П.: Общей реформы какой, б**? Где тебе, Тимур, реформ не хватает, можешь мне сказать?

Т.Х.: Мне везде хватает, Петр Алексеевич.

П.П.: Нет, ты написал, что тебе реформ не хватает. У нас вот открытая связь, и я спрашиваю: скажите, пожалуйста, где вам не хватает реформ? Вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?

Т.Х.: Нет, Петр Алексеевич, я вообще не претендую ни на какие лавры.

П.П.: Нет, вы претендуете. Я думаю, что... Ну, хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш... Я думаю, что найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформами президента, хорошо.

Т.Х.: Простите, Петр Алексеевич, я...

П.П.: А за что простить?

Т.Х.: Ну тут реально недопонимание. Журналисты, мне позвонила приемная Валерии...

П.П.: Там нет журналистов, есть ваш пост в Facebook, который вы написали, и там ваша точка зрения.

Т.Х.: Там два поста. Первый - что журналисты посчитали, что Валерия все закончила, и я сказал, что... ну, мы обсуждали, и они неправильно поняли.