Президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал закон о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и в НАТО. Это произошло в сессионном зале Верховной Рады, передает "Гордон".

По словам Порошенко, "скептики бегают по эфирам" и рассказывают, что Украину никогда не примут в НАТО, она никогда не будет членом Альянса. "Друзья, подчеркиваю: и примут, и будет", - заверил Порошенко.

Он отметил, что "никому европейский и евроатлантический выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине".

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2020 года подать заявку на членство в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО", - добавил глава государства.

Напомним, сегодня утром в соцсети Порошенко обещал до своего отъезда в США подписать закон о курсе Украины на ЕС и НАТО.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил, что лично выносил погибших из Мариинского парка в феврале 2014-го. Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что США отменили все переговоры с Россией из-за Азовского кризиса.