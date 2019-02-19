Сегодня, 19 февраля, на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины по адресу ул. Платона Майбороди, 8 обвалился пешеходный мост. Об этом сообщил Александр Билетский в Facebook.

По словам очевидца, в момент обрушения на мосту никого не было, никто не пострадал.

В комментариях уже отреагировали пользователи Facebook, назвав инцидент ужасом, полным беспорядком, запущенностью, разрухой и полной бесхозяйственностью в Киеве.

Напомним, киевляне возмущены затянувшимся ремонтом "ограниченно работоспособного" моста Метро.

Также мы писали о том, как в центре Киева рухнула стена за рестораном по бульвару Тараса Шевченко.

А из-за провала на дороге в Киеве изменили маршрут троллейбусов № 19д, 30, 40, 40к.