Во вторник, 19 февраля, с визитом в Киев приехал председатель Европейского Совета Дональд Туск. Он возложил цветы к мемориалу жертвам на Евромайдане вместе с президентом Порошенко, а затем выступил в Верховной Раде перед народными.

"Хочу поблагодарить вас за стойкость. Вы устояли в самый сложный момент вашей истории. Вы устояли и будете оставаться гордыми и несгибаемыми вопреки геополитике, вопреки злым намерениям агрессивного соседа и вопреки равнодушию и лицемерию многих влиятельных игроков мировой политической сцены. Вы устояли, хотя ваши партнеры не всегда помогают вам так, как нужно. Я это хорошо знаю", - сказал Дональд Туск.

Свое выступление он вел на украинском языке. Зал взрывался аплодисментами.

"По опыту польского народа хорошо знаю, что ощущение одиночества во время опасности бывает хуже, чем наступление врага", - добавил Дональд Туск, процитировав стих Галины Крук, написанный во время Евромайдана.

"Многие из нас услышали ваш крик, хотя некоторым для этого понадобилось много времени. Могу повторить в Верховной Раде от имени всего Европейского Союза: "Мы с вами. И хотим дальше вам помогать", - отметил Дональд Туск.

Он заявил, что резкий конфликт может стать поводом для "оппонентов Украины в Европе испортить солидарность Киева и Брюсселя". Дональд Туск также посоветовал властям Украины "вдумчиво обойти искушения радикального национализма и популизма".

"Если уступим рецидивам шовинизма и в Европе и в Украине, то мы неизбежно попадем в конфликты, а эгоизм и отстраненность разрушат наше политическое сообщество", - констатировал Дональд Туск.

Также он сообщил, что радикальный популизм рождается из комплексов и слабости, а украинцы имеют все права и основания чувствовать себя гордыми и сильными. "Украина слишком большая, чтобы для чувства величия нуждаться в наркотике популизма", - отметил председатель Европейского совета в Верховной Раде.

Видео: youtube.com/NEWSONE

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Напомним, что премьер-министр Польши предположил, что часть государств Европейского Союза устала от конфликта Украины и России.