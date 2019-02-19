Украинский бургер с салом за год подорожал на 10%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, для приготовления украинского бутерброда №1 - салбургера, необходим:

Ржаной хлеб - 500 г. В январе 2018 года - 7,7 грн, год спустя - 9,3 грн. Индекс роста + 21%.

Сало - 250 г. В начале 2018 г - 18 грн, в 2019р - 19,2 грн. Цена выросла на 6%.

Масло подсолнечное - 100 мл. Январь 2018р - 3,4 грн, январь 2019 г - 3,5 грн. Покупаем на 3% дороже.

Чеснок - 30 г. В 2018р - 1,8 грн, в 2019р - 1,7 грн. Стоимость уменьшилась на 5%.

Укроп - 20 г. Начало 2018р - 2,4 грн, в январе 2019 г - 2,9 грн. Рост за год - 21%.

"В январе 2018 года для приготовления 8-10 украинских салбургеров, то есть гренок с салом, мы потратили 33,3 грн, а через год - 36,6 грн. А это на 10% дороже", - сообщил Дорошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с начала года резко подорожали тепличные овощи.

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