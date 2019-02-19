На западной границе Украины, в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей участники движения "АвтоЕвроСила" сняли на видео двух пьяных пограничников на рабочем месте. Подтверждающее видео было опубликовано в соцсети "АвтоЕвроСилы" в Facebook.

Активисты выяснили, что первого пограничника зовут Роман Хитро. На бейдже таможенник числится за "Министерством аграрной политики Украины". Участники "АвтоЕвроСилы" вызвали 102, инициировали гражданское задержание. Задержанный не отрицал, что он выпил. Но сказал, что не находился в этот момент на рабочем месте. "Как ты сюда попал, если ты не на роботе? Кто может подтвердить, что ты не на рабочем месте? Где твой начальник", - посыпались на пограничника вопросы активистов, однако он ничего не смог ответить. При этом мужчина назвал имя своего начальника - Богдан Романов. На видео мужчина делает попытки убежать или закрыться в подсобном помещении.

Спустя время на этом же КПП задержали пьяную сотрудницу погранслужбы. Во время задержания несколько мужчин "АвтоЕвроСилы" взяли женщину в кольцо, чтобы не дать ей скрыться. Ее отвели под крики "Ганьба!" к выпившему коллеге

Как сообщала "Страна", ранее "челночники" перекрыли КПП Шегини и Рава Русская и требуют отменить пошлины на ввоз товара. Напомним также, что украинские девушки-пограничницы в белье и погонах станцевали под Psy.