Вечером в понедельник, 18 февраля, на улице Ольшанской в Киеве пьяный водитель иномарки врезался, а потом 10 минут таранил автомобиль с семейной парой и тремя детьми. Об этом написала бывшая телеведущая и бизнесвумен София Кудина на своей странице в Facebook.

Инцидент случился вечером в понедельник, 18 февраля, на улице Ольшанской в Киеве. Она с мужем и тремя детьми около 21:00 возвращалась домой. Машина ехала по Ольшанской в сторону Зверинецкой. "Ольшанская - улица с двусторонним движением, но неширокая, плюс дорожное покрытие там таково (кто ездил, знает про эти ямы), что мы ехали километров 20, может быть, 30 в час", - рассказывает София.

Навстречу машине по улице двигался черный Touareg, Кудины затормозили, однако встречная машина не собиралась ни останавливаться, ни сбавлять скорость: иномарка неслась прямо, невзирая на ямы и очевидное препятствие впереди. Удар не был сильным, водитель и пассажиры не пострадали, однако на этом все не закончилось. Водитель Touareg сначала не выходил, после этого он медленно покинул автомобиль, однако его движения выдавали алкогольное или наркотическое опьянение.

"Он держался за дверцу свой машины, он не мог стоять на ногах, но было очевидно, что он находится под сильнейшим воздействием алкоголя или наркотических средств. Он, шатаясь, едва передвигая ноги, подошел к нашей машине, ухватился за нее и начал стучать нам по окнам, что-то кричать, - вот тогда дети не на шутку испугались", - сообщила София Кудина.

По ее словам, после этого мужчина вернулся за руль и начал таранить их авто. Не помогали ни попытки мужа бизнесвумен, ни попытки прохожих остановить агрессора. Это продолжалось в течение 10 минут - после этого на место прибыла полиция.

По словам Кудиной, за рулем Touareg был Роман Клочок. По информации из баз данных, он привлекается за пьяное вождение не первый раз. Однако проходить освидетельствование на месте мужчина отказался.

"Несмотря на наличие явных признаков алкогольного или наркотического состояния у этого водителя, у полиции нет никаких рычагов воздействия заставить этого человека сдать анализ крови на показатели алкоголя или наркотиков в крови! Нашим законом это никак не регламентировано. Человек, который влетел в лоб нашей машины и потом еще 10 минут ее таранил в то время, когда в машине была я и вся моя семья, отказался сдавать анализы, и это все, что можно было зафиксировать", - возмущается София.

По ее мнению, безнаказанные пьяные водители, - это страшнейшая социальная опасность. И с ней необходимо бороться.

"Если каждый из нас будет бороться с подобными ситуацией в одиночку, мы ничего не изменим.

Но я знаю, что у нашего общества есть проблема и есть сила, чтобы ее решить. Если мы вместе соберемся, объединимся с желанием защитить наших детей, с желанием создать безопасное пространство на дорогах нашего государства, у нас обязательно получится! Мы должны взять инициативу в свои руки и создать закон, который привлечет к уголовной ответственности пьяных водителей! Должно быть максимальное ужесточение наказания за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении", - утверждает бизнесвумен.

Скриншоты, фото, видео: Facebook/ Sonia Kudina

Напомним, в Киеве пьяный водитель дал порулить другу, а тот отправил машину в кювет. Также мы писали, что брат фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой попался на пьяном вождении.