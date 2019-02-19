Лоукостер Wizz Air анонсировал открытие новых маршрутов из Киева в два греческих города - Афины и Салоники. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

Как уточнила пресс-служба авиакомпании, рейс сообщением Киев - Афины будет открыт 21 мая. Он будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам. В то же время рейсы по маршруту Киев - Салоники будут открыты 20 мая и будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В компании также добавили, что уже сейчас доступны билеты на эти рейсы по цене 19,99 евро.

Ранее "Страна" писала о том, что Ryanair и Wizz Air повысили стоимость провоза багажа в салоне самолетов. Также мы сообщали, что Омелян сообщил, когда Ryanair и Wizz Air запустят рейсы из Одессы.