ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссии (ОИК) на выборах президента. Утверждены составы комиссий; согласно квотам, распределены от каждого кандидата председатели, заместители председателей и секретари.
"Страна" публикует данную информацию по всем областям Украины и Киеву.
Наибольшее количество комиссий в Днепропетровской области - 17. Меньше всего - в Черновицкой - 4.
Если бы выборы президента проходили на всей территории Донецкой и Луганской областей, там работали были еще 14 окружных комиссий (по 9 и 5 соответственно, а Донецкая область опередила бы Днепропетровскую по количеству ОИК, - прим. Ред.).
Окружные избирательные комиссии Винницкой области
Количество - 8, нумерация - с 11 по 18, членов комиссий 290.
Окружные избирательные комиссии Волынской области
Количество - 5, нумерация - с 19 по 23, членов комиссий 179.
Окружные избирательные комиссии Днепропетровской области
Количество - 17, нумерация - с 24 по 40, членов комиссий 608.
Окружные избирательные комиссии Донецкой области
Количество - 12, нумерация - с 45 по 60, членов комиссий 456.
Окружные избирательные комиссии Житомирской области
Количество - 6, нумерация - с 62 по 67, членов комиссий 224.
Окружные избирательные комиссии Закарпатской области
Количество - 6, нумерация - с 68 по 73, членов комиссий 208.
Окружные избирательные комиссии Запорожской области
Количество - 9, нумерация - с 74 по 82, членов комиссий 341.
Окружные избирательные комиссии Ивано-Франковской области
Количество - 7, нумерация - с 83 по 89, членов комиссий 254.
Окружные избирательные комиссии Киевской области
Количество - 9, нумерация - с 90 по 98, членов комиссий 344.
Окружные избирательные комиссии Кировоградской области
Количество - 5, нумерация - с 99 по 103, членов комиссий 175.
Окружные избирательные комиссии Луганской области
Количество - 6, нумерация - с 105 по 114, членов комиссий 210.
Окружные избирательные комиссии Львовской области
Количество - 12, нумерация - с 115 по 126, членов комиссий 432.
Окружные избирательные комиссии Николаевской области
Количество - 6, нумерация - с 127 по 132, членов комиссий 224.
Окружные избирательные комиссии Одесской области
Количество - 11, нумерация - с 133 по 143, членов комиссий 400.
Окружные избирательные комиссии Полтавской области
Количество - 8, нумерация - с 144 по 151, членов комиссий 309.
Окружные избирательные комиссии Ровненской области
Количество - 5, нумерация - с 152 по 156, членов комиссий 177.
Окружные избирательные комиссии Сумской области
Количество - 6, нумерация - с 157 по 162, членов комиссий 225.
Окружные избирательные комиссии Тернопольской области
Количество - 5, нумерация - с 163 по 167, членов комиссий 183.
Окружные избирательные комиссии Харьковской области
Количество - 14, нумерация - с 168 по 181, членов комиссий 552.
Окружные избирательные комиссии Херсонской области
Количество - 5, нумерация - с 182 по 186, членов комиссий 182.
Окружные избирательные комиссии Хмельницкой области
Количество - 7, нумерация - с 187 по 193, членов комиссий 252.
Окружные избирательные комиссии Черкасской области
Количество - 7, нумерация - с 194 по 200, членов комиссий 248.
Окружные избирательные комиссии Черновицкой области
Количество - 4, нумерация - с 201 по 204, членов комиссий 148.
Окружные избирательные комиссии Черниговской области
Количество - 6, нумерация - с 205 по 210, членов комиссий 232.
Окружные избирательные комиссии г.Киева
Количество - 13, нумерация - с 211 - 223, членов комиссий 502.