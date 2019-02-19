ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссии (ОИК) на выборах президента. Утверждены составы комиссий; согласно квотам, распределены от каждого кандидата председатели, заместители председателей и секретари.

"Страна" публикует данную информацию по всем областям Украины и Киеву.

Наибольшее количество комиссий в Днепропетровской области - 17. Меньше всего - в Черновицкой - 4.

Если бы выборы президента проходили на всей территории Донецкой и Луганской областей, там работали были еще 14 окружных комиссий (по 9 и 5 соответственно, а Донецкая область опередила бы Днепропетровскую по количеству ОИК, - прим. Ред.).

Окружные избирательные комиссии Винницкой области

Количество - 8, нумерация - с 11 по 18, членов комиссий 290.

Окружные избирательные комиссии Волынской области

Количество - 5, нумерация - с 19 по 23, членов комиссий 179.

Окружные избирательные комиссии Днепропетровской области

Количество - 17, нумерация - с 24 по 40, членов комиссий 608.

Окружные избирательные комиссии Донецкой области

Количество - 12, нумерация - с 45 по 60, членов комиссий 456.

Окружные избирательные комиссии Житомирской области

Количество - 6, нумерация - с 62 по 67, членов комиссий 224.

Окружные избирательные комиссии Закарпатской области

Количество - 6, нумерация - с 68 по 73, членов комиссий 208.

Окружные избирательные комиссии Запорожской области

Количество - 9, нумерация - с 74 по 82, членов комиссий 341.

Окружные избирательные комиссии Ивано-Франковской области

Количество - 7, нумерация - с 83 по 89, членов комиссий 254.

Окружные избирательные комиссии Киевской области

Количество - 9, нумерация - с 90 по 98, членов комиссий 344.

Окружные избирательные комиссии Кировоградской области

Количество - 5, нумерация - с 99 по 103, членов комиссий 175.

Окружные избирательные комиссии Луганской области

Количество - 6, нумерация - с 105 по 114, членов комиссий 210.

Окружные избирательные комиссии Львовской области

Количество - 12, нумерация - с 115 по 126, членов комиссий 432.

Окружные избирательные комиссии Николаевской области

Количество - 6, нумерация - с 127 по 132, членов комиссий 224.

Окружные избирательные комиссии Одесской области

Количество - 11, нумерация - с 133 по 143, членов комиссий 400.

Окружные избирательные комиссии Полтавской области

Количество - 8, нумерация - с 144 по 151, членов комиссий 309.

Окружные избирательные комиссии Ровненской области

Количество - 5, нумерация - с 152 по 156, членов комиссий 177.

Окружные избирательные комиссии Сумской области

Количество - 6, нумерация - с 157 по 162, членов комиссий 225.

Окружные избирательные комиссии Тернопольской области

Количество - 5, нумерация - с 163 по 167, членов комиссий 183.

Окружные избирательные комиссии Харьковской области

Количество - 14, нумерация - с 168 по 181, членов комиссий 552.

Окружные избирательные комиссии Херсонской области

Количество - 5, нумерация - с 182 по 186, членов комиссий 182.

Окружные избирательные комиссии Хмельницкой области

Количество - 7, нумерация - с 187 по 193, членов комиссий 252.

Окружные избирательные комиссии Черкасской области

Количество - 7, нумерация - с 194 по 200, членов комиссий 248.

Окружные избирательные комиссии Черновицкой области

Количество - 4, нумерация - с 201 по 204, членов комиссий 148.

Окружные избирательные комиссии Черниговской области

Количество - 6, нумерация - с 205 по 210, членов комиссий 232.

Окружные избирательные комиссии г.Киева

Количество - 13, нумерация - с 211 - 223, членов комиссий 502.