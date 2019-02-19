В Киеве реконструкция моста Метро затянулась всерьез и надолго. Ежедневно водители испытывают трудности, чтобы проехать в сторону центра по этому путепроводу в обоих направлениях. Об этом сообщает журналист, заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

"Удивительные вещи происходят с реконструкцией Моста метро. Представьте. Полуразобранный мост. С одной стороны метро. С другой - обрыв прямо в речку. Горы мусора, один ржавый кран, трое сонных рабочих, которые перекладывают кирпичи с таким видом, вроде они стену Яценюка разбирают. А им за это денег не платят. Все делается оооооооочень медленно. Никто никуда не торопится. Разгар рабочего дня. Рабочей недели. Не реконструкция, а целая инсталляция. И километровые пробки. Месяц за месяцем. Парализованный левый берег. В Турции за такое подрядчика на столбе бы давно повесили. В Европе сменили бы мэра. А у нас - все терпят", - отметила Светлана Крюкова, опубликовав соответствующие фото.

Фото: facebook.com/kryukova

В комментариях под постом обсуждают реконструкцию. "Мэр же живет в центре, ему пофигу, как обычным людям вроде тебя, меня, добираться домой", - заметил блогер пропризедентского полка Мирослав Олешко.

Скриншот: facebook.com/kryukova

Ранее "Страна" писала о том, что у мэра Киева Виталия Кличко решили почти за 2 года отремонтировать мост Метро. Согласно рабочему проекту, киевские власти планируют капитально отремонтировать проезжую часть мостового полотна и тротуаров, а также выполнить ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения и замену перильных ограждений.

Работы продлятся 22 месяца. При этом более подробно даты ремонта не сообщаются. Также нет информации о том, будут ли закрывать проезд по мосту. Общая сметная стоимость капремонта составляет 1 миллиард 825 миллионов 200,575 тысячи гривен (почти 65 миллионов долларов). Финансирование будет осуществляться из бюджета Киева.

Как сообщала "Страна", у Кличко назвали мост Метро "ограниченно работоспособным". Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян призвал не паниковать из-за состояния моста Метро в Киеве, но обещал не медлить с его ремонтом и завершить капремонт моста до 2020 года.