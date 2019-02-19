В Польше разразился очередной футбольно-политический скандал связанный с Бандерой и в эпицентре которого оказался Тарас Романчук, экс-гражданин Украины, выступающий ныне за футбольный клуб Ягеллония из города Белосток (3 место в чемпионате Польши - Прим.Ред).

16 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Польши Ягеллония принимала Вислу из Плоцка (1: 0). На 60-й минуте Романчук грубо сфолил против полузащитника гостей Доминика Фурмана - тот рухнул на газон, к месту инцидента поспешили игроки обеих команд, вспыхнула стычка, начались разборки... И в итоге арбитр показал Романчуку желтую карточку. Обычная ситуация для футбольных матчей.

Тот самый инцидент на поле, с которого все и началось, фото: ua.tribuna.com

А после матча началось самое интересное, как передает портал Ua.tribuna.com.

Тарас Романчук после игры заявил, что его спровоцировали словами о Бандере, и что он воспринял это как оскорбление.

"Мы боремся против дискриминации, а он бросает слова о Бандере. Было трудно контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит. Это неуважение. Сегодня я последний раз подал ему руку. Больше не буду".

По данным некоторых польских СМИ Фурман назвал Романчука не только "бандеровцем", но еще и "крашеным лисом".

Видео: studioW1965

"А был ли мальчик?"

Впрочем, во всей этой истории полно темных пятен и нестыковок. Нет никаких официальных подтверждений словам Романчука. О политических оскорблениях ни слова не говорится в рапорте о матче главного арбитра Томаша Квятковски. А рапорт арбитра это главный документ, с которого и будет начинаться любое расследование, хоть спортивных органов, хоть полиции.

Сам обвиняемый, полузащитник Вислы Доминик Фурман уже выступил с опровержением всех претензий.

"Я категорически возражаю против этих заявлений. Во время всего матча я ни разу не произнес в сторону Тараса Романчука оскорбительных слов, которые были процитированы после игры. Я уже обратился к своему клубу за юридической поддержкой и помощью. Надеюсь, все дело прояснится как можно скорее", - прокомментировал ситуацию Фурман.

Руководство Вислы также отрицает все обвинения в адрес своего игрока.

"Доминик возразил, что использовал такие слова. Мы против необоснованных обвинений в адрес нашего игрока. На данный момент нет никаких доказательств", - заявили в клубе.

В то же время в Ягеллонии не собираются спускать дело на тормозах.

Старший менеджер клуба Аркадиуш Щесны в соцсети обратился к Фурману и заявил, что будет добиваться его наказания. "Тарас не бандеровец. Вы не имеете права так говорить! Я сделаю все, чтобы вас наказать", - пообещал Щесны.

Когда к Романчуку обратились за комментариями украинские СМИ, футболист всем изящно отказал, заявив, что не желает общаться с масс-медиа из Украины.

Запутанный узел

Дело Романчук vs Фурман рассмотрит соответствующий комитет польской футбольной лиги. А также и полиция. Сыщики проанализируют телевизионные записи с матча, привлекут экспертов, способных читать по губам, и в ближайшее время предоставят свое заключение.

"Фурман подозревается в дискриминационном инциденте. Мы узнали о произошедшем из СМИ. Из публикаций можно сделать вывод, что речь идет о ненависти по национальному признаку. Это преступление предусмотрено статьей 257 Уголовного кодекса. Поэтому мы начали работать. Обратились к потерпевшему и он подтвердил этот инцидент", - рассказал представитель полиции Белостока Томаш Крупа.

Что известно о польско-украинском футболисте Романчуке?

Тарас Романчук родился в Ковеле Волынской области, однако на профессиональном уровне в Украине никогда не играл. В 2013 году он перебрался в Легионевию, которая выступала в польской второй лиге. А уже через год стал игроком Ягеллонии, выступающей в Экстраклассе (высшая лига Польши - Прим.Ред.).

27-летний центральный полузащитник Романчук является важным футболистом своей команды (1 гол и 2 ассиста в 18 матчах чемпионата Польши в этом сезоне). В марте прошлого года была информация о том, что им интересуется даже дортмундская Боруссия.

В феврале 2017 года Романчук подал документы на получение польского гражданства. Через год Тарас получил паспорт Польши и право выступать за национальную сборную.

"Я был очень удивлен, когда узнал об этом. С одной стороны, ожидал эту новость, а с другой - был в шоке. Я очень счастлив и рад, что время и энергия сотрудников клуба и мои потрачены не зря", - говорил тогда футболист.

27 марта 2018 Романчук дебютировал за сборную Польши в товарищеском матче против Южной Кореи (3:2). Он вышел в стартовом составе и на 61-й минуте был заменен на Милика. Больше за сборную Тарас Романчук не играл, хотя в августе вызывался на матчи с Италией и Ирландией. Однако на поле так и не вышел.

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