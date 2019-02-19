В среду, 20 февраля, в Украину придет атмосферный фронт, который прикроет солнце облаками. Влажность и облачность с дождями будут наблюдаться в большинстве областей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Карпатах и ​​на северо-востоке Украины ожидается мокрый снег. В южной части и на востоке будет сухо. вечером в Харьковскую область дойдет фронт с осадками. Температура воздуха в среду днем ​​ожидается в пределах +3...+6 градусов, на западе до +9, на востоке 0...+3 градуса.

В Киеве 20 февраля набегут облака, пройдет небольшой дождь. Ближайшей ночью в столице - около нуля, завтра днем ​​+5...+7 градусов. "День завтра - особенный, тяжелый и глубокий на воспоминания, погода как-то в нисон настроение будет", - отмечает синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", во вторник, 19 февраля, во Львов придет весеннее тепло, а в Харькове ударят ночные морозы.

Также синоптики обещают, что на этой неделе в Украину придет серьезное похолодание до 14 мороза.