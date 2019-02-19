В понедельник, 18 февраля, в день пятой годовщины массовых убийств на Майдане, выступая в Ивано-Франковске, Петр Порошенко заявил, что он лично выносил погибших из Мариинского парка в Киеве во время этих трагичных событий. Видео выступления президента на своем YouTube-канале выложила журналистка Татьяна Высоцкая.

"Я настолько возмущена, что не могу не опубликовать это видео. Это - выступление Петра Порошенко сегодня, 18 февраля 2019 года, через пять лет после начала кровавой бойни на Майдане. В речи в зале Ивано-Франковского театра президент Украины со слезой взялся вспоминать этот страшный день. Но, мягко говоря, преувеличивая свое участие и роль в нем. Начнем с того, что в 9 утра беркутовцы еще не стреляли. О другом - вообще без комментариев... Вот так переписывается история", - написала Высоцкая.

Сам Порошенко действительно рассказывает о тех событиях так, как будто он был в самой гуще событий, а участники Самообороны Майдана обращались к нему за помощью.

"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную Раду, это было 9:00. Увидел побратимов из 14-ой сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь "Беркута", которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых - на моих глазах. Через полтора часа - трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь", - рассказал Порошенко.

Отметим, что выступление Петра Порошенко состоялось в день, когда "Страна" вспомнила, как проходили пять дней, которые привели Украину в новую реальность: с 18 по 22 февраля 2014 года. Мы писали о том, как вместо ожидаемой зачистки в Киеве 18 февраля начались позиционные бои, в ход пошло огнестрельное оружие.

Видео: YouTube/ Тетяна Висоцька

Напомним, экс-замкомандира "Беркута" Олег Янишевский рассказал "Стране", что делало его подразделение в день массовых убийств.

Также мы писали о том, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил кровавые события на Майдане.