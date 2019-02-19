ЦИК запланировала потратить на избирательные бюллетени почти 160 миллионов гривен.

"Изготовление и упаковка избирательных бюллетеней составят 158 514 630 грн с НДС. Закупки состоятся путем переговорной процедуры", - говорится в документе ЦИК, сообщает УНН.

Также там указано, что ориентировочное начало проведения процедуры закупки должно было быть в январе 2019 года.

Ранее в комиссии рассказали "Стране" о нюансах избирательного бюллетеня. В том числе указывается, какая информация будет указана в документе и когда он будет обнародован.

Также мы рассказывали ЦИК уже увеличила расходы на выборы, так как изначально в смете планировалось наличие 25 кандидатов в президенты вместо зарегистрировавшихся 44.

С календарем выборов президента можно ознакомиться здесь.