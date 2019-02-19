В США умер герой знаменитой фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер", ставшей одним из символов окончания Второй мировой войны. Джордж Мендонса умер от инсульта, не дожив двух дней до своего 96-летия.

"Страна" вспоминает историю знаменитого снимка.

"Он хватал всех женщин, каких видел"

Снимок "Поцелуй на Таймс-Сквер" был сделан 14 августа 1945 года, после того как президент США Гарри Трумэн объявил о предстоящей капитуляции Японии. Правда, в календаре этот праздник передвинули на 2 сентября — день подписания официальной капитуляции.

На фотографии моряк Мендонса целует ассистентку стоматолога Грету Циммер Фридман. 21-летняя Фридман тогда была ассистентом стоматолога, прямо с рабочего места вместе с остальными она выбежала на улицу, когда услышала об окончании войны. В тот момент к ней подошел молодой моряк Мендонса, которого она до этого ни разу не встречала, и поцеловал.

Фотограф Альфред Эйзенштадт, в свою очередь, находился на улице для того, чтобы сделать удачный кадр об эмоциях людей в этот знаменательный день. Эйзенштадт заприметил моряка, который шел по улице и целовал всех встречных женщин, и последовал за ним, пока не поймал удачный кадр.

"Он носился по всей улице, хватал всех женщин, которых видел - неважно, были они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей "Лейкой", оборачиваясь и пытаясь сделать снимок, однако ни один из них мне не нравился. И тут, внезапно - как вспышка - я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку в тот самый момент, когда он поцеловал медсестру. Если бы она была одета во что-то темное, я бы никогда не сфотографировал их. То же самое - если бы на нем была светлая форма, снимка бы не было", - вспоминал фотограф.

Он успел сделать четыре снимка Мендосы и Фридман, но в итоге ему понравился только один. Специалисты отмечали, что кадр, вошедший в историю, стал очень удачным из-за контраста между черным костюмом моряка и белым платьем медсестры.

Спустя неделю фотография была опубликована на страницах журнала Life среди множества фотографий в 12-страничном разделе "Победа", на которых были засняты празднования победы по всей Америке. Фотография стала одним из самых узнаваемых фотоизображений XX века.

Теперь на месте этого поцелуя стоит скульптура целующейся парочки.

Спустя полвека американцы воспроизвели знаменитую фотографию. В годовщину победы тысячи людей пришли на Таймс-сквер, чтобы устроить и запечатлеть массовый поцелуй, и повторяют это действие ежегодно.

Что известно о героях снимка

Эйзенштадт при съемке не спросил имена героев. На площади было немало целующихся пар, а на фото невозможно рассмотреть лица. Поэтому почти 50 лет более 30 американцев претендовали на звание героев снимка

В конце концов, после долгих поисков журналисты остановились на трёх наиболее вероятных кандидатах — Джордже Мендосе, Гленне Макдаффи и Карле Мускарелло.

На роль медсестры тоже было несколько претенденток — Эдит Шейн, Грета Фридман и Барбара Сокол. Теоретически любой моряк и любая медсестра, которые вышли в тот день на Таймс-сквер могли утверждать, на фотографии именно они.

До 2010 года основными претендентами на героев фото считались Карл Мускарелло и Эдит Шейн. Женщина сама написала фотографу, утверждая, что на фото именно она. А Мускарелло заявил о себе в 1995 году.

Что забавно, его на фотографии опознала мать, которая устроила сыну взбучку за неразборчивость - мол, нельзя целоваться с кем попало, ведь можно чем-нибудь заразиться. Эдит Шейн признала в Мускарелло того самого моряка, который поцеловал ее на площади. Через пятьдесят лет они встретились, чтобы повторить легендарный поцелуй, однако после встречи Шейн засомневалась в том, что в тот день с ней был именно он.

Тем временем были и другие претенденты на роль героев фото. Мендоса, в свою очередь, подал в суд на журналы Life и Time, заявив, что фотография нарушила его права на неприкосновенность частной жизни. Однако когда дело перешло на федеральный уровень, как Мендоса отказался от всех обвинений.

Окончательно личности Фридман и Мендонсы были подтверждены всего несколько лет назад с помощью технологии распознавания лиц.

По словам Джорджа Мендосы, его тоже привлекла медсестра в белом, в тот день он был возбужден окончанием войны и алкоголем. "Это был такой момент, когда вы возвращаетесь с Тихого океана и наконец, война заканчивается", — объяснил он свой порыв.

Сама Фридман признавала, что поцелуй не был чем-то романтическим, а просто спонтанным "празднованием победы".

Грета Циммер Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.

Кто снял знаменитую фотографию

Альфред Эйзенштадт - немецкий и американский фотограф и журналист. Он начал увлекаться фотографией в 14 лет, когда родители подарили ему его первую камеру Kodak.

С началом Первой мировой войны Эйзенштадт был призван в ряды немецкой армии и стал артиллеристом. Получив ранение на войне и и вернувшись к мирной жизни, он продолжил заниматься фотографией, но не планировал делать хобби основной профессией.

Тем не менее, в 1927 году ему удалось продать свою первую фотографию. Уже в начале 1930-х годов Эйзенштадт прославился фотографиями, которые сегодня считаются классикой журналистики. В частности, именно он запечатлел первую встречу Гитлера и Муссолини в 1934 году.

В 1933 годуон сделал снимок Геббельса, с взглядом полным ненависти.

В 1935 году Эйзенштадт эмигрировал в США, где устроился на работу в журнал Life. Он работал со малоформатной камерой Leica III, позволявшей фотографировать людей, не привлекая внимания. Но свой самый известный снимок - "Поцелуй на Таймс сквер" - Эйзенштедт сделал в открытую.

Его именем названа введённая в 1999 году Высшей школой журналистики Колумбийского университета премия за лучшую фотографию.