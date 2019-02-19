Прокуратура Киева сообщила о подозрении 38-летнему мужчине, задержанному за растление 12-летней девочки. Причем злоумышленник умудрился совершить развратные действия прямо в киевском метрополитене. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В сообщении говорится, что мужчина прямо в метро обнажил свой половой орган перед 12-летней девочкой. Инцидент произошел в воскресенье, 17 февраля, вечером между станциями метро "Печерская" и "Дружбы народов".

Злоумышленника вскоре задержали. В ходе личного обыска у него обнаружили и изъяли мобильный телефон с изображениями интимного характера.

Сегодня мужчине сообщили о подозрении по факту совершения преступления по ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Прокуратура готовит ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом задержали педофила, которого четыре года разыскивала полиция Германии. Также мы сообщали, что в Запорожье 19-летний педофил в лифте приставил нож к горлу мальчика.