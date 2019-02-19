Петр Порошенко в среду, 20 февраля, передаст Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с требованием осудить вооруженную агрессию РФ и освободить захваченных в Керченском проливе украинцев. Его президенту передали во время встречи с представителями общественности и деятелями культуры, посвященной процессу освобождения пленных моряков, пишет 112.ua.

Помимо передачи письма Порошенко пообещал "предложить конкретные шаги, ожидаемые от ООН и от Генсекретаря" касаемо возвращения моряков. Встреча с Гутерришу пройдет в рамках завтрашней Генасамблеи ООН, где состоятся дебаты относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

По словам Порошенко, он призывает мировых лидеров обеспечить выполнение требований украинцев на всех встречах. "Требование первое - немедленно вернуть наших ребят домой. Требование второе - вернуть украинские боевые катера. И требование третье - обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и в Азовском море. Мы не дадим превратить наше Азовское море в российское озеро. Очень важно сейчас констатировать, что мир демонстрирует эту солидарность", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что США отменили все переговоры с Россией из-за Азовского кризиса.

Также мы писали, что Порошенко пообещал еще до отлета в Нью-Йорк подписать изменения в Конституцию.