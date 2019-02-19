Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение дела внефракционного нардепа Борислава Розенблата в другой суд, таким образом, удовлетворив его ходатайство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 18 февраля обвинительный акт относительно Руденко, Косянчука, Проскурко, Михайленко, Полякова и Розенблата из Голосеевского райсуда направили в Печерский райсуд столицы. Об этом ходатайствовали адвокаты нардепа Розенблата.

Розенблату инкриминируют получение неправомерной выгоды и злоупотребление властью.

Напомним, нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков ( "Народный фронт") являются фигурантами дела о коррупции вокруг добычи янтаря. Их обвиняют в получении взятки за реализацию права законодательной инициативы и злоупотреблении влиянием.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ закрыло дело против помощника и охранника нардепа Розенблата.

Также мы сообщали, что Розенблат, чтобы погасить ипотеку, сдает часть дома в Германии румынскому гастарбайтеру.