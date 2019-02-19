Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, который отбывал в России наказание за за подготовку вооруженного мятежа, а также разжигание ненависти и вражды к евреям, во вторник, 19 февраля, вышел на свободу. Об этом пишет "Интерфакс".

70-летний Владимир Квачков покинул территорию колонии в Мордовии рано утром. Андрей Виканов, адвокат отставного офицера заявил, что полковника встречали его сторонники и семья.

"Чем он будет заниматься - наверное, лучше спросить у него. Но точно скажу, что политикой он заниматься не будет", - заявил адвокат.

Однако Квачков свое первое заявление сделал как раз по политической теме.

"Дело Скрипалей - совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта. Дело раскрутили внешние паразиты, которым нужно было укусить, обгадить Россию", - заявил Квачков.

Он смог покинуть колонию раньше срока, так как в РФ была частично декриминализирована ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), наказание по которой он отбывал, соответствующее решение вынес суд 8 февраля 2019 года.

Отметим, что предыдущий срок Владимир Квачков получил еще в 2013 году. Тогда его приговорили к восьми годам колонии за подготовку вооруженного мятежа во главе запрещенного в РФ движения "Народное ополчение Минина и Пожарского". А в 2017 году за ролик "Квачков в ИК-5 Мордовия", снятый в колонии, ему дали два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

До этого, в 2000-х, Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.

Владимир Квачков - слева. Фото: Mash

Напомним, в РФ выпустили настольную игру, которая предлагает повторить маршрут агентов ГРУ Чепиги и Мишкина.

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