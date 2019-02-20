20 февраля Samsung презентует три флагманских телефона со сканером отпечатка пальца и возможностью записи видео в формате 4К. Скорее всего, Samsung идет по стопам компании Apple, которая прошлой осенью выпустила три модели: более доступную и две топовые. Кроме того, по мнению экспертов, Galaxy S10e будет конкурировать с iPhone XR.

Samsung будет транслировать презентацию. Она начнется в 21:00 по киевскому времени.

"Страна" следит за ожидаемым событием в режиме онлайн.

Видео презентации Samsung Galaxy S10

20:12 Презентационный ролик нового гаджета. На котором его почти не видно.

Презентация Samsung Galaxy S10

В прошлом году Samsung представила новинки на выставке Mobile World Congress. В этот раз корейская компания решила представить флагманы за неделю до MWC 2019. Место проведения презентации - Сан-Франциско.

Видимо, компания изменила планы, чтобы обойти конкурента Huawei, который представит свои смартфоны на выставке в Барселоне (с 25 по 28 февраля).

Какие модели покажут 20 февраля

Ожидается, что 20 февраля покажут три флагманских модели: Samsung S10e, S10 и S10 Plus. Также, по слухам, могут показать, или расскажут, о сгибающемся смартфоне.

Главные фишки нового поколения смартфонов Samsung - крайне тонкие рамки, мощная фронтальная камера, врезанная в рабочую часть экрана, сканер отпечатков и возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus как внешний аккумулятор для беспроводной зарядки совместимых гаджетов.

Samsung S10e Гаджет оснащен плоским экраном с диагональю 5,8 дюймов. На боковой грани находится сканер отпечатков пальцев, а сзади - двойная камера. Пользователи смогут выбрать черный, зеленый, желтый, белый или синий варианты корпуса.

Samsung S10 Корпус смартфона выпустили со скругленными углами. Размер экрана - 6,1 дюйма. Емкость аккумулятора 3500 мАч. ОЗУ, по слухам, 6 ГБ. Доступная палитра: черный, белый, зеленый, синий, жемчужный, красный.

Samsung Galaxy S10 Plus Топовая модель флагманской линейки имеет 6,4-дюймовый экран, тройную основную камеру, 1 ТБ встроенной памяти и датчик отпечатков. Ожидаемая оперативная память - 12 ГБ. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Гаджет доступен в черном и белом цветах.

Аксессуары

Корейская компания выпустит ряд аксессуаров для своих новинок. Например, чехол с подсветкой - LED Cover для Samsung Galaxy S10. Он выглядит, как силиконовый чехол для задней части гаджета, при этом усеян светодиодными лампочками. Подсветка сможет оповещать о полученных сообщениях и будет питаться от телефона беспроводным путем. Цена чехла пока неизвестна.

Также Samsung предложит решение для защиты хрупкого стекла флагманов последней серии - защитный слой. Судя по снимкам, которые просочились в интернет накануне презентации, защитное стекло не будет мешать работе сканера отпечатков пальцев.

Сколько стоит Galaxy S10

Ожидается, что свежие флагманы будут продавать с 8 марта. Накануне инсайдеры слили информацию о цене самой дорогой версии Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе. Модель с 12 ГБ оперативной памяти на китайском рынке будет стоить $1 476 (около 40 107 грн). Смартфон на 8 ГБ оперативки - $1 329 (примерно 37 200 грн).

Также СМИ писали об утечке данных, в результате чего просочились данные о ценах на Galaxy S10 на российском рынке. Так, Galaxy S10e будет стоить 56 990 рублей (примерно 23 392 грн); Galaxy S10 - 68 990 руб (около 28 317 грн); Galaxy S10+ 76 990 руб (31 600 грн).

В среднем цена Samsung Galaxy S10e будет стартовать от $850, прогнозируемая цена за S10 $1 015 - 1 295. За Galaxy S10 Plus, по слухам, придется выложить до $1 690.