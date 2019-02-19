Президент Украины Петр Порошенко заявил, что руководство США из-за акта агрессии России против Украины в районе Керченского пролива и пленения украинских военных моряков отменило все встречи с представителями РФ на конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (пленных украинских военных моряков - Прим. Ред.) - встреч не будет", - сказал Порошенко на встрече с инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН об освобождении украинских моряков из российского плена во вторник в Киеве.

Он заверил, что сегодня подпишет изменения в Конституцию Украины относительно членства страны в ЕС и НАТО, после чего планирует отбыть в Нью-Йорк на дебаты в Генассамблею ООН "О состоянии дел на оккупированных территориях", которые проводятся по настоянию Украины и при поддержке ее союзников.

Петр Порошенко подчеркнул, что инициатива активистов об обращении к генсеку ООН, под которой подписались десятки человек - известных актеров, общественных и культурных деятелей, прославленных военных, - "вооружает украинского президента, украинских дипломатов для защиты позиции Украины".

По словам Петра Порошенко, речь идет об освобождении не только 24 украинских военных моряков из российского плена.

"Мы говорим об (украинских политзаключенных - Прим. Ред.) Олеге Сенцове, Сущенко, Балухе, Кольченко, мы говорим о крымских татарах, которые подвергаются пыткам только за то, что они отказываются получать российские паспорта", - подчеркнул глава государства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве официально заработал избирательный штаб Петра Порошенко.

Также мы сообщали, что Порошенко хочет создать антикоррупционный суд для пиара прямо под выборы.