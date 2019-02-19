Украина, по версии министерства экономического развития РФ, вошла в тройку стран, которые нанесли России самый большой ущерб. Об этом свидетельствуют данные из презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках", опубликованной на сайте ведомства.

Так, в России оценивают убытки, нанесенные Украиной, в 775 миллионов долларов. Это третья позиция после США и стран ЕС. В Минэкономразвитии РФ оценивают американский ущерб в 1,17 миллиарда долларов, а европейский - в 2,42 миллиарда долларов.

При этом Украина занимает второе место по количеству ограничительных мер в отношении России, всего их насчитали 22.

Напомним, 18 февраля Совет министров Европейского Союза одобрил "азовский" пакет санкций против России.

Также мы писали, что, по украинским данным, российская блокада в Азовском море нанесла Украине 10-миллиардный убыток.