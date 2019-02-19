Утром во вторник, 19 февраля, на улице Народного ополчения в Киеве провалилась часть дороги, что значительно затруднило движение транспорта в этом районе. Фотографии с места происшествия опубликовало "Радио Свобода".

Инцидент случился непосредственно на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади. При этом, исходя из сообщений мэрии и "Киевпастранса", причиной этого стала авария на водопроводе. В настоящее время обвалившийся участок огородили лентой и специальным заграждением.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, во вторник, 19 февраля, из-за провала на дороге в Киеве изменили маршрут троллейбусов № 19д, 30, 40, 40к. Теперь они едут по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - дальше по первоначальной схеме.

Также мы писали, что вечером 19 февраля в Киеве снова ограничат движение по Южному мосту.