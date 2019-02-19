Президент Украины Петр Порошенко сегодня анонсировал подписание изменений в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня подпишу изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО", - сообщил Порошенко.

Также в своем посте Порошенко напомнил, что сегодня он отправляется с визитом в США, где в Нью-Йорке, по настоянию украинской стороны пройдут дебаты по ситуации на оккупированных территориях Украины.

"Подчеркиваю, в документах ООН используется термин "оккупированные РФ украинские территории", - добавил президент.

Фото: twitter.com

Напомним, Верховная Рада 7 февраля проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО, после этого документ передали на подпись Президенту.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко хочет создать антикоррупционный суд для пиара прямо под выборы.

Также мы сообщали, что Порошенко всего за две недели февраля получил почти 120 млн прибыли.

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