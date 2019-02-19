В Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры задержали старшего госинспектора одного из таможенных постов области, который систематически брал взятки за нелегальную растаможку "евроблях". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Таможенник требовал взятки у водителей машин на иностранной регистрации за легализацию импортных авто. Злоумышленник также привлек к этой схеме посредника. В среднем за один автомобиль они просили сто долларов. Взяточники были задержаны в Одессе при получении 1 100 долларов от таможенного брокера за растаможку 10 автомобилей.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 УК. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, топ-начальника голосеевской полиции Киева поймали на взятке в 34 тысяча долларов.

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