Во вторник, 19 февраля, неизвестный сообщил о заминировании в Киеве Высшего совета правосудия (ВСП).

О прекращении работы сообщает официальный Facebook ВСП.

"Уважаемые граждане! Поступило сообщение о заминировании помещения ВСП. Высший совет правосудия вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. Начало работы заседания Совета отложено. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-служба ВСП.

Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

Кстати, "Стране" стало известно, что сегодня, согласно проекту порядка дня, в ВСП должны были рассматривать по меньшей мере три знаковых вопроса - рассмотрение жалобы судьи Цокол (судья по делу Саакашвили, она же отпускала Нагорного - Прим.Ред.), судьи Ластивки (о ней стало известно после многочисленных скандалов с беглым судьей Днепровского суда Николаем Чаусом, который попался на взятке. Ее также связывают с близким к президенту нардепом Александром Грановским - Прим.Ред.) и судьи Кизюн (вела дело о взятках в СБУ - Прим.Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве заминировали метро Лыбидская, полиция закрыла станцию.

Также мы рассказывали, что после теракта в Киеве заминировали суды на Печерске.