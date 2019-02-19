Нацбанк Украины получил очередное решение суда об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств "Приватбанка".

Об этом пишет FinClub со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к компании "Арлан" об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г. Днепр стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств "Приватбанка" по кредиту рефинансирования.

Здание в Днепре по ул. Святослава Хороброго, 27 заложили сразу две компании: "Арлан" и "Акватера". Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании. Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.

"Нацбанк хочет, чтобы экс-владельцы Приватбанка погашали просроченное рефинансирование госбанка, полученное еще до национализации, а не налогоплательщики", - заявили в НБУ.

Отмечается, что с начала лета 2018 года НБУ подал полторы сотни исков.

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Киеве арестовал имущество группы "Приват" Коломойского за долг в 20 млрд гривен.

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