В Киеве во вторник, 19 февраля, будет частично ограничено движение транспорта в направлении со Столичного шоссе на проспект Николая Бажана. Причиной этого станут ремонтные работы. Об этом сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Уточняется, что движение ограничат вечером с 22:00 до 05:00 среды, 20 февраля.

"В связи с ремонтом деформационного шва на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана: с 22:00 18 февраля до 05:00 19 февраля; с 22:00 19 февраля до 05:00 20 февраля", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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