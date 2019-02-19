В понедельник, 18 февраля, жителя Печерского района Киева обокрали злоумышленники, которых он нанял для выполнения ремонта. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратился житель квартиры в доме на улице Боткина. Он сообщил, что после выполнения ремонта его обокрали наемные работники. Двое парней должны были "освежить" стены и уложить кафель. Ребята работали, и все бы хорошо, однако после финального расчета вместе со своими инструментами строители прихватили и всю бытовую технику хозяина. Они вынесли плазму "Samsung", компьютерный монитор, системный блок, лазерный принтер и пылесос.

Кроме того, во время работы хозяин давал работникам попользоваться своим дорогостоящим перфоратором "Bosch". Этот инструмент строители также решили присвоить.

Полиция завела дело по статье 185 УК Украины - "Кража". Оперативники рассказывают, что в таких случаях, как правило, строители берут добро хозяина, если с ними не рассчитались за работу. Работники не понимают, что даже если имел место конфликт из-за расчета - все равно чужое имущество самостоятельно брать в счет оплаты нельзя, так как это будет считаться кражей.

Напомним, в Киеве дали срок безработному за кражу в супермаркете ведра шашлыков, супового набора и шампуня.

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