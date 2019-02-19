В Украине за 7 недель 2019 года корью заболело около 21 тысячи украинцев. Об этом иммунолог Андрей Волянский написал на своей странице в Facebook.

"Необъявленная эпидемия кори идет полным ходом. 21 тысяча заболевших и 8 летальных исходов за 7 недель 2019 года. Объявленная активизация вакцинации в Винницкой и Львовской областях во второй половине февраля приведет к полному расходованию вакцин в этих регионах (на 1.02.2019 по данным МОЗ остатки составляли 29 тысяч доз и 59 тысяч доз соответственно)", - написал Андрей Волянский.

По словам иммунолога на сегодняшний день Украине необходимы срочные поставки вакцины. На сегодняшний день ЮНИСЕФ не начала осваивать бюджетные деньги 2018 года. Более того, специалисты не проводят ни организованный поиск восприимчивых, ни контрмероприятия в очагах заболевания, а дети младше 6 лет не имеют права на введение второй дозы даже если они имеют лабораторно подтвержденное отсутствие защитных концентраций антител. То же относится к взрослым, не относящимся к группам риска.

"МОЗУ и созданный им "штаб по реагированию на ситуацию распространения кори в Украине" (одно название чего стоит) имитируют борьбу с корью. И 80 тысяч заболевших - это далеко не предел при сегодняшнем положении дел. Для эффективного противостояния кори необходимо немедленное объявление эпидемии, подключение РНБО и профессионалов, максимально быстрое проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - резюмировал Андрей Волянский.

Скриншот: Facebook/ Андрій Волянський

Напомним, в Украине корью заболело больше людей, чем во всей остальной Европе.

Также мы писали о том, почему Супрун не объявляет эпидемию и есть ли в стране вакцины.