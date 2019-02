Во вторник, 19 февраля, в Индии произошло двойное авиакрушение. ЧП произошло в штате Карнатака на юго-западе страны. Здесь два реактивных самолета авиационно-пилотажной группы "Сурья Киран" ВВС Индии столкнулись в воздухе во время выполнения фигур высшего пилотажа.

Об этом сообщило информационное агентство ANI в Twitter и разместило видео падения самолетов.

По предварительной информации, инцидент произошел во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India-2019. Пилоты катапультировались и не пострадали.

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm