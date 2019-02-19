Во вторник, 19 февраля, в Киеве образовались семибалльные пробки. Утром из-за ДТП, аварий и большого количества машин стали центр столицы, а также мосты и Окружная. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Автомобилистам стоит объезжать проспекты Победы и генерала Ватутина, проспект Голосеевский, Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Николая Бажана, улицы Крещатик, Борщаговскую, Жилянскую и Вадима Гутьмана.

Серьезные заторы образовались на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

Как всегда, тяжело проехать по Северному, Дарницкому и Южному мостам - в сторону центра, по мосту Патона и Метро - в обоих направлениях.

Карты: google.com.ua/maps

Напомним, из-за провала на дороге в Киеве 19 февраля изменили маршрут троллейбусов № 19д, 30, 40, 40к.

Также мы писали, что вчера Киев крепко застрял в максимальных пробках.