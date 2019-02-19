Расследовать дело о госизмене нардепа-радикала Сергея Рыбалко будет Государственное бюро расследований, в частности, - следователи Центрального аппарата бюро. Об этом со ссылкой Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) передает УНН.

Уголовное производство в Единый реестр досудебных расследований еще 17 января 2019 года внесли сотрудники НАБУ. Сейчас определена подследственность дела, однако о подозрении депутату не сообщали.

Отметим, что Сергей Рыбалко фигурирует еще в двух делах - о торговле с оккупированными территориями (так называемыми "ДНР" и "ЛНР"), а также об отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).

Напомним, в прошлом году народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалко задекларировал получение 445 061 грн в качестве роялти от ООО "Снек Експорт", которое торгует на неподконтрольных территориях.

Также мы писали, что ГБР открыло дело против спикера Парубия из-за компенсаций за аренду жилья нардепам.