Сборная Украины по санному спорту не будет выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи с 23 по 24 февраля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

"На этапе Кубка мира в Сочи выступят саночники, представляющие 14 стран, - сказал Тюрин. - Срок подачи заявок истек 15 февраля. Команды Украины среди участников турнира нет. Всего получат аккредитации около 115 спортсменов и тренеров".

Как сообщил представитель ФССР, участники соревнований будут размещены в двух отелях, расположенных неподалеку от санно-бобслейной трассы.

Ранее появились сообщения, что Украина отказалась участвовать в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Однако в Минспорта опровергли эти заявления, уточнив, что решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 находится в пределах компетенции министерства образования и науки, а точнее –- в пределах компетенции комитета по физическому воспитанию и спорту министерства и образования Украины.

Позиция Минспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное.

Также в ведомстве заявили, что министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.

"Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены", - сказано в официальном сообщении Минспорта.