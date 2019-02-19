Во вторник, 19 февраля, в Киеве изменился маршрут общественного транспорта. По новым маршрутам следуют некоторые троллейбусы. Причиной этого стала авария водопровода.

Так, троллейбусы маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к изменили маршрут и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади, потому что там произошла авария водопровода и провалилась проезжая часть.

Теперь до устранения неполадок транспорт следует по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - дальше по первоначальной схеме. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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