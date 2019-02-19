В США, на западе штата Мичиган, произошло вооруженное нападение, в ходе которого погибли женщина и трое детей. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в одном из домов на окраине города Седар Спринг западного округа Кент. Все четверо жертв нападения погибли от огнестрельных ранений. Местная полиция сообщает, что информация об инциденте поступила в правоохранительные органы по линии 911, кто был заявителем - не уточняется.

В то же время, имели ли жертвы родственные связи, а также о других деталях инцидента не сообщается.

Основная версия полиции - вооруженное нападение, при этом стрелок до сих пор не пойман.

Напомним, в конце января гражданин России открыл стрельбу в больнице Бердянска.

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