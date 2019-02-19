Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда поддержала свою старинную приятельницу Ксению Собчак и рассказала ей о своем печальном опыте развода с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Об этом передает StarHit.

Собчак и Шнурова, фото: Instagram

Ксения Собчак прилетела в Санкт-Петербург, на празднование шестилетия ресторана Матильды Шнуровой. Бывшая жена рок-музыканта давно дружит с телеведущей, поэтому у них получился весьма откровенный разговор. После громкой вечеринки в заведении Собчак привела Матильду в номер отеля, где сначала дала ей продегустировать блюда из нескольких ресторанов Северной столицы, а потом пригласила девушку в спальню.

Их общение напоминало романтическое свидание. Ксения очень хотела сделать приятный сюрприз подруге, которую она называет ласково Мотей.

"Мне непонятно, почему люди обсуждают причины нашего развода. Когда люди в настоящих отношениях и искренне любят друг друга, очень сложно понять, что именно стало причиной расставания. И прошло недостаточно много времени, чтобы даже я сама поняла, что произошло. Когда уходят чувства - не нужно портить то, что было", - сказала Матильда.

Собчак завязала Моте глаза, фото: кадр из видео на канале Собчак

По словам бывшей жены Шнура, ее поддерживали многие коллеги из шоу-бизнеса, женщины, которые также побывали в подобных ситуациях. И она не обижена на экс-супруга.

"Во-первых, все взрывные и негативные эмоции нужно сдержать. Спустя месяцы ты понимаешь - это правильно. Во‑вторых, при расставании важно сохранить память о прекрасном прошлом. Это помогает выбраться, вспоминая то хорошее, что было", - рассказала Матильда.

Она призналась, что пока ей трудно закрутить новый роман после 12 лет жизни с рок-музыкантом. Известие о женитьбе Сергея Шнурова на 27-летней Ольге Абрамовой ресторатор старается не комментировать.

"Я была обескуражена. Не хочу об этом говорить. Я не ожидала", - кратко заявила Матильда.

Напомним, Шнуровы развелись в августе 2018 года, а уже в октябре у Сергея появилась новая любовь.

Ранее "Страна" сообщала, что после измены Собчак Виторган публично заявил, что он гей и не устоял перед актером Деревянко.