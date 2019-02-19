Курс НБУ на 19 февраля. Доллар дешевеет, а евро продолжает расти
На вторник, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. Доллар сегодня потерял в цене 6 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.
При этом евро поднялся в цене, одна единица этой валюты стоит 30,79 грн, что на 11 копеек дороже, чем вчера. Незначительно подорожал и российский рубль: он прибавил в цене 1 копейку, по сравнению с предыдущим днем.
Таким образом, официальный курс НБУ на 19 февраля выглядит так:
- 1 доллар - 27,18591400 (-0,06198000);
- 1 евро - 30,79620300 (+0,11507400);
- 1 рубль - 0,41037000 (+0,00188000).
Напомним, в понедельник снижение курса доллара в Украине объяснили Днем президентов в США.
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