На вторник, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. Доллар сегодня потерял в цене 6 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом евро поднялся в цене, одна единица этой валюты стоит 30,79 грн, что на 11 копеек дороже, чем вчера. Незначительно подорожал и российский рубль: он прибавил в цене 1 копейку, по сравнению с предыдущим днем.

Таким образом, официальный курс НБУ на 19 февраля выглядит так:

1 доллар - 27,18591400 (-0,06198000);

1 евро - 30,79620300 (+0,11507400);

1 рубль - 0,41037000 (+0,00188000).

Напомним, в понедельник снижение курса доллара в Украине объяснили Днем президентов в США.

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