Во вторник, 19 февраля, в Украине сохранится теплая погода без осадков. В некоторых областях будут наблюдаться ночные морозы. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в восточных областях сильного потепления не ожидается даже днем. Воздух прогреется максимум до +1 градуса. А вот ночью ударят достаточно сильные морозы: -7...-11 градусов.

На юге страны ночью тоже будет холодно: до - 6 градусов. Впрочем, днем здесь по-прежнему тепло и местами солнечно. Температура будет подниматься до +7 градусов. В западные области придет весна. Днем тут будет очень тепло и без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметок +9...+11.

В Киеве, и в северных регионах погода будет умеренной. Днем +4...+6 градусов, ночью -5...-7 градусов. Днем может выйти солнце.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, в Украину пришло 9-градусное тепло.

Также мы публиковали погоду на неделю в Киеве.