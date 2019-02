Поклонников кино и меломанов ждет отличный сюрприз на церемонии Оскар-2019, которая пройдет в США 24 февраля. Легендарная британская рок-группа Queen (фильм о которой Bohemian Rhapsody завоевал экраны планеты) выступит на церемонии вручения премии.

Поклонники увидят и услышат Роджера Тейлора, Брайана Мэя, Джона Дикона, ну а вместо Фредди петь будет Адам Ламберт.

Видеоанонс-презентация выступления английских рокеров появился на канале Queen на YouTube. Короткое видео под фрагмент хита We Will Rock You анонсирует предстоящее выступление группы.

Видео: Queen Official

Киноакадемия США уже опубликовала в своем Twitter ссылку на это видео, сопроводив запись вступительными словами хита Bohemian Rhapsody: Is this the real life? Is this just fantasy? ("Это настоящая жизнь? Это просто фантазия?").

Фото: Twitter

Напомним, что лента Брайана Сингера Bohemian Rhapsody о жизни фронтмена Queen Фредди Меркьюри, которого сыграл Рами Малек, претендует на пять "Оскаров".