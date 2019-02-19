Вчера, 18 февраля, самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США RC-135V выполнил задание в Черном море у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщил авиационный мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Фото: twitter.com/ua4wiy

Самолет-радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по московскому времени (07:35 по Киеву) взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции. Уже через 10 минут он прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма. RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.

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