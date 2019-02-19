В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался известный ученый, геолог и климатолог Уоллес Брокер, который подарил миру термин "глобальное потепление" (global warming).

О смерти ученого заявили в Колумбийском университете, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Как отметили в университете, знаменитый ученый умер в понедельник, 18 февраля, в одной из городских больниц.

Уоллес Брокер родился 29 ноября 1931 года в Чикаго (штат Иллинойс). Он окончил Колумбийский университет и остался преподавать там на кафедре геологии и окружающей среды. За свою жизнь Брокер написал более 500 статей и 14 книг.

Ученого называют автором и популяризатором термина "глобальное потепление", которое впоследствии он сам же критиковал. В 1975 году Брокер впервые использовал этот термин в своей статье для научного журнала Science, назвав так последствия воздействия человека на климат планеты.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп сомневается, что изменения климата на Земле происходят из-за деятельности человека.